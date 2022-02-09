بدء الاجتماع النيابي المشترك لرئاسة البرلمان وممثلي الكتل للمضي بتوزيع عضوية اللجان النيابية الدائمة

2022/02/09 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأ في مبنى البرلمان بعد ظهر اليوم الاجتماع النيابي المشترك لرئاسة البرلمان وممثلي الكتل للمضي بتوزيع عضوية اللجان النيابية الدائمة .وذكر مراسل/ نينا /انه : تم الاتفاق على تسمية الأعضاء ضمن اللجان وفقا لتخصصهم الدراسي وطلب النائب .واضاف ان الكتل ستسلم هيئة الرئاسة اسماء اعضاء اللجان من ممثليها هذا اليوم.واشار الى الآتفاق تم أيضا على ان تسمية رئاسات اللجان تؤجل حاليا لحين تشكيل الحكومة.واوضح النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ان الأعضاء الاكبر سنا هم من سيشغل حاليا رئاسات اللجان النيابية ومن ثم سيتم لاحقا اعادة اختيار الرئاسات بعد استكمال عدد الأعضاء في كل لجنة.واوضح ان عدد اللجان النيابية سيكون 24 لجنة وهيئة الرئاسة ستنظر لاحقا في طلبات شطر بعض اللجان واستحداث لجان جديدة اخرى/انتهى5

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