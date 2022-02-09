بعد عودته للدوري الانكليزي.. صلاح على موعد مع تحطيم رقمين قياسيين

2022/02/09 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت صحيفة /ميرور/ البريطانية ان مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح يسعى لتحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز من خلال الأكثر مساهمة في الأهداف في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته القصيرة برفقة ليفربول والتي لا تتجاوز 5 مواسم.واضافت ان النجم المصري حقق الإنجاز مرتين موسم 2017-2018 حيث سجل 32 هدفا و10 تمريرات حاسمة والمرة الثانية موسم 2019-2020 حيث سجل 19 هدفا و10 تمريرات حاسمة.واوضحت الصحيفة انه في حال تحقيقه للمرة الثالثة الإنجاز بين الأهداف وصنعها يتجاوز الثنائي الأسطوري الفرنسي تيري هنري والهولندي دينيس بيركامب لاعبي آرسنال السابقين واللذين حققا الإنجاز مرتين.ويقترب محمد صلاح من تحقيق أرقام تيري هنري موسم 2004-2005 حيث سجل 25 هدفا وصنع 14 فيما يبقى أمامه الكثير لتحقيق إنجاز المهاجم الفرنسي موسم 2002-2003 حيث سجل 24 هدفا وصنع 20 هدفا.ولم يتجاوز النجم المصري في أفضل مواسمه 10 تمريرات حاسمة وحاليا سجل 16 هدفا وصنع 9 وما زال أمامه الكثير من اللقاءات لكسر أرقامه.ومع تبقى عدة مواسم للنجم المصري فأرقام الإنجليزي فرانك لامبارد في تشيلسي والفرنسي اريك كانتونا في مانشستر يونايتد بتحقيق إنجاز الأكثر مساهمة في الأهداف في موسم واحد لمدة 4 مواسم تبقى في متناول محمد صلاح ويحتاج للاستمرار في القمة لكسر الرقم القياسي للنجم الإنجليزي واين روني برفقة مانشستر يونايتد الذي حقق الإنجاز 5 مرات طيلة مسيرته.وأكدت الصحيفة أن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام والجزائري رياض محرز جناح مانشستر يونايتد بدورهما يبحثان عن الإنجاز الثالث في مسيرتهما لكن أرقامهما هذا الموسم أقل من محمد صلاح.وسجل سون مهاجم توتنهام 8 أهداف وصنع 3 أهداف فيما سجل الجزائري رياض محرز برفقة مانشستر سيتي 6 أهداف وصنع 4 أهداف.وتجاوز محمد صلاح الهدف 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 113 هدفا ويحتل المركز الـ21 في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري وصنع أيضا 43 هدفا، وفي حال بقائه برفقة ليفربول وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فبإمكانه الارتقاء في الترتيب نحو الصفوف العشرة الأولى.وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي دييغو جوتا رغم غيابه برفقة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون ولم يشارك في مباراتين./انتهى3

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