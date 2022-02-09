الاتحاد: متقاطعون مع الديمقراطي ومعركتنا انتقلت الى الاعلام

2022/02/09 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، عن عدم تحقيق اي اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد منذ الجلسة الاولى لمجلس النواب، مبينا ان المعركة السياسية انتقلت الى مناوشات بين الطرفين في وسائل الاعلام.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية ولا يمكن طرح اي بدله عنه […]

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