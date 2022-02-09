2022/02/09 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

صدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتَّاب في محافظة بابل، العدد الجديد من مجلة متون يتضمن 6 أبواب مختلفة.

وتحتوي الأبواب على دراسات ونصوص شعرية وأخرى قصصية فضلاً عن الترجمة والمسرح والفنون، حيث تضمن العدد الجديد في باب الدراسات، دراسة بعنون "للقصيدة ثقافتها" لعبد العظيم السلطاني، والثانية بعنوان "مساكنة الأشكال في الشعرية العراقية" لعبد علي حسن، وسرديات الوصف والاستعادة وثقافة المكان في مزامير المدينة لزهير الجبوري، وأحزان بين ظلال الكلمات لاحمد ناجي، ومدينة الحلة بين السرد والتوثيق لشريف هاشم الزميلي.

وضم العدد مجموعة من النصوص الشعرية للشعراء، أكرم بخيت وأحمد ضياء ووداد الواسطي، وليلى عبد الأمير، فضلاً عن عدد من القصص القصيرة لكل من عامر حميو، ونبأ الشمري، وعلي السباك.

وفي مجال الترجمة نشرت ترجمات لنصوص ومقالات أدبية لحامد خضير الشمري الذي ترجم قصيدة "أصدقائي" للشاعر ميخائيل لوكونين، الى جانب محمد جودة العميدي، الذي ترجم قصيدة "هجرات الليل" للشاعر لويز غلوك.

وفي باب المسرح نشرت دراسة بعنوان سليمان غزالة رائد المسرح الشعري في العراق للكاتب علي محمد هادي الربيعي.

فيما تضمن باب الفنون دراسة واحدة عن الفن في حياة العرب للفنان سمير يوسف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصدار عدد جديد من مجلة متون يتضمن 6 أبواب مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصدار عدد جديد من مجلة متون يتضمن 6 أبواب مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).