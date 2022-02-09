هذه المدينة الأوكرانية قد تكون أول جهة تتعرض لهجوم روسي.. كيف يعيش سكانها؟

2022/02/09 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد 30 ميلاً فقط من الحدود الروسية الأوكرانية، تعد خاركيف مدينة في مرمى النيران لكنها مدينة لها تاريخ طويل ومكتسب مرتبط بالاتحاد السوفيتي وروسيا.سام كيلي، مراسل CNN، يذهب إلى المدينة التي ينطق أغلب سكانها بالروسية، ويشاهد كيف يستعد السكان لعدوان روسي محتمل.

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