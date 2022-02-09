عزم: “إسرائيل” طالبت امريكا بتسليم الملف العراقي اليها

2022/02/09 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي البارز في تحالف عزم محمود المشهداني، الاربعاء، عن مساع صهيونية لاقناع امريكا بتحويل ملف ادارة العراق للكيان الاسرائيلي بدلا عن بريطانيا، مبينا أن جميع خطط تفتيت الاطار التنسيقي فشلت.وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “أميركا سلمت ملف العراق إلى البريطانيين خلال العاميين الماضيين الا ان “إسرائيل” طلبت تسلم ملف […]

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