مساعدته: ترامب كان يأكل وثائق ممزقة!

2022/02/09 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروزا مانيغولت نيومان، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان “يمضغ ويأكل وثائق ممزقة”، خشية من أن يتم كشفها علنا.وقالت مانيغولت نيومان إن ترامب “أحب تمزيق تلك الوثائق لأنه أصبح مدركا أن الكثير من هذه الوثائق الحساسة سيتم الكشف عنها في وقت ما”، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات […]

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