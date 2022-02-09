الزوراء يضع شرطاً مقابل التخلي عن أوديشو

2022/02/09 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وضع نادي الزوراء الرياضي، شرطاً مقابل التخلي عن المدرب أيوب أوديشو.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الزوراء وحتى اللحظة لم يصلها شيء من اتحاد الكرة بخصوص التخلي عن المدرب ايوب اوديشو”.وتابع أن “إدارة النوارس لن تستغني عن المدرب قبل مباراة الملحق المؤهل […]

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