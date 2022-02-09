بيان جديد من الرافدين بشأن عمليات السحب والايداع

2022/02/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء،

عن استمرار عمليات السحب والايداع في

فروع المصرف ببغداد والمحافظات.

وذكر بيان للمصرف، ان "فروع المصرف

مستمرة في استقبال الزبائن الذين

يقومون بايداع اموالهم وفتح حسا

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