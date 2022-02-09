برئاسة الكاظمي.. وفد أمني رفيع يصل ميسان (صور)

2022/02/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الاربعاء، إلى محافظة ميسان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الكاظمي وصل إلى محافظة

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