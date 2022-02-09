2022/02/09 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، تسمية الفريق عبد الحليم فاهم رئيساً له.وذكر النادي في بيان تلقته “إيرث نيوز” إن “الهيئة الإداريّة لنادي الشرطةِ، سمت الفريق عبد الحليم فاهم رئيساً للنادي، وغالب الزاملي نائباً وعدي الربيعي أميناً للسر والعميد غازي فيصل أميناً مالياً”.واوضح ان “التسمية جاءت في الاجتماعِ الذي عقدته الإدارةُ لسد النقصِ […]

ظهرت المقالة رسمياً..



الفريق عبد الحليم فاهم رئيساً لنادي الشرطة أولاً على ايرث نيوز.

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