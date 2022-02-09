سبب طريف وراء خسارة توم كروز دوره في فيلم “جاك رتشر”!

2022/02/09 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع “إنسايدر” الأميركي هجوم الجمهور على صناع مسلسل “جاك ريتشر” بسبب اختيارهم للممثل العالمي، توم كروز لأداء شخصية جاك مما اضطرهم إلى اللجوء لبديل.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع أن قصر قامة توم كروز أدى إلى خسارته الدو، لا سيّما أنّ شخصية ريتشر في الرواية تتسم بمواصفات محددة، فهو طويل القامة، في حين لا يتجاوز طول كروز الـ 170 سم.

وذكر الموقع أن الكاتب الإنكليزي لي تشايلد، مؤلف روايات جاك ريتشر، ساند قرار اختيار ممثل بديل للنجم توم كروز في المسلسل المأخوذ عن رواياته.

وقد وقع الخيار على الممثل آلان ريتشون، الذي يقترب طوله من 190 سم، لتأدية دور جاك ريتشر في مسلسل Reacher، الذي يعرض على منصة “أمازون” حالياً.

يذكر أن كروز لعب الدور في سلسلة أفلام “جاك ريتشر”، عامي في 2012 و2016، حيث أدى دور الضابط لكن الجمهور لم يتقبله وانتقده بشدة.

ويدور مسلسل “ريتشر”، حول جاك ريتشر الذي ألقي القبض عليه في تهمة قتل، ولكن الشرطة تطلب مساعدته في قضية معقدة.

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