2022/02/09 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام العصي والهروات..الاعتداء على مدير بلدية ميسان

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