نائب يحدد شروطاً للتصويت على الحكومة الجديدة - عاجل

2022/02/09 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

حدد النائب عن محافظة الديوانية باسم الغرابي، اليوم الأربعاء، شرطا للتصويت على الحكومة الجديدة.

وقال الغرابي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن " بعد التأكد من المواصفات التي وضعناها للتصويت على الحكومة القادمة فإننا لن نصوت على الحكومة التي لا تضمن انعاش المحافظات الفقيرة كالديوانية والمثنى".

وأضاف ان "هذا الامر سيكون شرطاً للحكومة في ان تحدد حصص اكبر لتلك المحافظات ضمن موازنة 2022".

وأوضح الغرابي ان "المحافظات المذكورة تعاني تردي وتراجع كبير في الخدمات والبنى التحتية، حيث لا يمكن لها ان تعامل كبقية المحافظات وانما صار واجبا ان تراعى ويتم الاهتمام بها وانعاشها".

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