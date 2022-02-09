ازمة المياه.. خطر يواجه العراق والحكومة تأخذ دور المتفرج

2022/02/09 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار لجنة الزراعة والمياه النيابية عادل المختار، اليوم الأربعاء، ان الأزمة المائية في العراق هي داخلية وليست خارجية.

وقل المختار في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "منذ العام ٢٠١٧ تم تحديد الخطر والتحديات التي تواجه الامن الغذائي وطالبنا الحكومة بوضع خطة لمواجهة الجفاف "مؤكدًا "دخول العراق بمرحلة خطيرة بسبب عدم استغلال المياه بالشكل الصحيح واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الري".

وأضاف ان "منظومات الري الحديثة غير متوفرة في السوق العراقية وكذلك لا يتم منح قروض للمزارعين لتشجيعهم لشراء هذه المنظومات".

وتابع المختار ان "الخطط الزراعية تقلل بشكل خطير جدًا حيث وصلت الى مليونين ونصف دونم بسبب ازمة المياه".

وأشار الى ان "٧٠٪؜ من الفضاء الخزني للمياه اصبح فارغًا بسبب عدم اتباع خطط تقليل استخدام المياه".

ولفت الى ان "حل أزمة المياه داخليًا وليس خارجيًا من خلال مباشرة الحكومة بتنفيذ المشاريع الزراعية".

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