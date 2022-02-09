نائب عن البصرة يطالب بحضور وزير النفط بالبرلمان لمناقشته مد انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن

2022/02/09 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي كتاباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب يطالب من خلاله حضور وزير النفط لمناقشته تحت قبة البرلمان بشأن مواضيع هامة وحساسة.منها مد انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن .وذكر الخزعلي بحسب وثيقة رسمية : طالبنا ايضا مناقشة الإجراءات الوزارية لاستثمار الحقول المشتركة مع الكويت و ايران ، فضلا عن التأكيد على مناقشة ملف الانبوب النفطي الذي صادرته الحكومة السعودية .واشار في كتابه الموجه إلى رئاسة مجلس النواب الى ضرورة حسم ملف تصدير النفط من حقول كُردستان الى تركيا حيث تجاوزت المبالغ المترتبة بذمتها اكثر من (128) مليار دولار ./ انتهى

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