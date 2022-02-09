اتحاد الكرة: غداً سنقدم المدرب الجديد في مؤتمر صحفي

2022/02/09 | 14:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاربعاء، أنه سيقدم مدرب المنتخب الوطني الجديد في مؤتمر صحفي يوم غد الخميس.وقال عضو اتحاد الكرة احمد الموسوي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن “اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً مساء اليوم وسيحسم تسمية مدرب المنتخب الوطني الجديد”.واضاف أن “اتحاد الكرة سيقدم المدرب الحديد للمنتخب الوطني يوم غد الخميس […]

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