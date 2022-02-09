2022/02/09 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: الاعتداء على مدير بلدية ميسان بالضرب خلال حملة لرفع التجاوزات

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