2022/02/09 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اغلق العشرات من المتظاهرين في ديالى، الاربعاء، اهم شوارع المحافظة.وقال محمد الشمري متظاهر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا في تظاهرة سلمية من بعد ظهر اليوم امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة وقطعوا شارع المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة ورفض اي اعتداء ينال من المعتصمين السلميين “.واضاف الشمري،ان” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة” مفاجئة” تغلق اهم شوارع ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة” مفاجئة” تغلق اهم شوارع ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).