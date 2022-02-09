دولة القانون: الصفقات المبرمة في عهد حكومة تصريف الاعمال غير قانونية

2022/02/09 | 14:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اي عقد ابرم في حكومة تصريف الاعمال سنطالب بإلغائه.

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