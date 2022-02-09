الأمن الوطني يعتقل تاجر مخدرات بحوزته (15) كغم من الكرستال في بغداد (فيديو)

2022/02/09 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته (15) كغم من الكرستال في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في جانب الكرخ اعتقل الأمن الوطني تاجر مخدرات بحوزته (15) كغم من الكرستال".الفيديو ادناه:

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