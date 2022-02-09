اتحاد الكرة: اليوم سنختار المدرب الجديد للمنتخب الوطني

2022/02/09 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، أنه سيختار مدرب المنتخب الوطني الجديد، اليوم الاربعاء.وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للاتحاد وحضرته وكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة سيقدم المدرب الجديد للمنتخب الوطني يوم غد الخميس في مؤتمر صحفي لوسائل الاعلام”.وتابع ان “اتحاد الكرة يتفاوض مع مدربين محليين وسيعقد […]

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