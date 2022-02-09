2022/02/09 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ

مسؤولين اثنين في مُحافظة بابل،

مُبيِّنةً أنَّ الأمرين شملا المديرين

العامين للمصرف الزراعي السابق ورئيس

هيئة الاستثمار في الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسـؤولين في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسـؤولين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).