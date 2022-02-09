القبض على تاجر مخدرات بحوزته (15) كغم من الكرستال في بغداد

2022/02/09 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 15 كغم من الكرستال.وذكر بيان للجهاز إن “قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات في جانب الكرخ من بغداد”.واضاف ان “القوة ضبطت بحوزة التاجر 15 كغم من الكرستال”.

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