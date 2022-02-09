اتحاد الكرة يكشف عن تسمية المدرب الذي سيقود مباراتي منتخبنا امام سوريا والامارات

2022/02/09 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي، اليوم الأربعاء، عن حسم تسمية المدرب الذي سيقود مبارياة منتخبنا الوطني ضد الامارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال الموسوي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الاتحاد قد حسم اسم المدرب الذي سيقود منتخبنا الشهر المقبل امام الإمارات و سوريا بتصفيات كأس العالم و سيتم غدا و بمؤتمر صحفي الاعلان عن كل تفاصيل تسمية المدرب المحلي المقبل".

وأضاف ان "هناك اموراً مهمة لم تحسم حتى الان رغم تسمية المدرب المقبل بتوافق أعضاء الاتحاد، حيث لم يتم الاتفاق على تأجيل بعض القرارات المهمة لما بعد مباراتي الإمارات و سوريا و هي تخص جنسية المدرب الذي سيقود المنتخب بالاستحقاقات التي تلي اخر مباراتي منتخبنا بالتصفيات المونديالية".

وأوضح ان "الاتحاد فتح قنوات اتصالا بكوادر فنية للاستشارة من أجل الخروج بقرارات إدارية و فنية صحيحة".

يذكر أن اتحاد الكرة العراقي قد أقال المدرب المونتنيغري بيتروفيش بسبب سوء النتائج و بحسب الاخبار المؤكدة ان اتحاد الكرة سيعلن عن احد المدربين لقيادة المنتخب بالمباراتين المقبلتين امام الإمارات و سوريا و هما أيوب اوديشو مدرب الزوراء الحالي و عبد الغني شهد مدرب نفط الوسط.

ويشار الى ان اوديشو قاد منتخبنا بمباراتين فقط بتصفيات كأس العالم 1998 امام باكستان وفاز 6/2 و امام كازاخستان و خسرها 3/1 و بها خرج منتخبنا من التصفيات الأولية، فيما قاد شهد منتخبنا بمباراة واحدة بتصفيات كأس العالم

امام فيتنام بتصفيات كأس العالم في روسيا 2018 واستطاع الفوز بهدف والتأهل للدور الثاني من التصفيات.

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