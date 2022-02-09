مستشار الأمن القومي: العراق يحتفظ بمواقف الدول الداعمة له في مجلس الأمن الدولي

2022/02/09 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان العراق يحتفظ بمواقف الدول الداعمة له في مجلس الأمن الدولي.وذكرت المستشارية في بيان، اليوم:" ان الأعرجي التقى بمكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التأريخية بين العراق والصين وسبل تطويرها إلى آفاق أبعد، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأكد الأعرجي للسفير الصيني، أن العراق ينظر باحترام كبير إلى جمهورية الصين الشعبية، كوننا ننطلق من حضارتين عريقتين.وأشار إلى أن الحكومة العراقية تحرص على تطوير العلاقات مع الصين، خصوصا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن العراق يحتفظ في ذاكرته بمواقف طيبة للصين، لاسيما موقفها في إسقاط الديون العراقية، إضافة إلى المواقف الداعمة للعراق في مجلس الأمن الدولي./انتهى7

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