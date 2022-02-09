خمسة مطالب نيابية جديدة الى رئاسة البرلمان لمعالجة المعوقات الزراعيـة

2022/02/09 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب نواب كتل مختلفة ، هيئة رئاسة مجلس النواب باجتماع جديد مع كافة الوزارات المعنية لمعالجة الاشكاليات الزراعية .وقال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون جواد البولاني ، في مؤتمر صحفي اليوم " ان استضافة وزيري التحارة والزراعة هي لمناقشة المواضيع التي تهم المواطنين ودعم مجلس النواب للقطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين لاكمال الموسم الزراعي بشكل جيد دون الضغط عن صرف المستحقات المالية للفلاحين ".واضاف ان " اعادة النظر باسعار المحاصيل الزراعية هي مطلب ضروري ، وكل القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يجب ان تفعل برعاية مباشرة من الوزارات والقطاعات كافة ومنها دعم توفير الاسمدة في الموسم الزراعي "، مبينا ان " مجلس النواب عازم على دعم قطاع الزراعة والسلة الغذائية للمواطنين ".واوضح ، " طالبنا وزارة الزراعة بدعم مادة الطحين لتصل الى جميع المواطنين ، كما طلبنا من مجلس الوزراء استلام كافة المحاصيل الزراعية ومعاونة الفلاحين في استلام المحصول ، وكذلك طالبنا وزير الزراعة الاهتمام بالطحين وايصالها الى العوائل النازحة الذين يعانون ظروفا صعبة ، وطالبنا تسليم 12 سلة غذائية سنويا ، مع تأكيد وزارة التجارة ان المواطن يجب ان يستلم 7 مواد في كل سلة "./انتهى5

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