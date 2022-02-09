نائب: الحكومة تحاول ركن مؤامرة المطار بنفق مظلم ونطالب بكشف التحقيقات

2022/02/09 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الاربعاء، الحكومة بالكشف عن ما توصلت له التحقيقات بعملية استهداف المطار، موضحاً أنها تحاول ركن القضية بنفق مظلم.وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “هناك حرب إقليمية على العراق بهدف السيطرة على خيراته والمؤامرات مستمرة عليه لإدانة وبعض الجهات السياسية وإلقاء اللوم عليها “، […]

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