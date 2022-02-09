مشكلة عالمية ستواجهها البشرية بعد عقود

2022/02/09 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن البروفيسور لوران غينزبيتل، رئيس المختبر الزراعي الرقمي في معهد سكولكوفو الروسي للعلوم والتكنولوجيا، أن البشرية بعد 30 عاما ستحتاج إلى ضعف كمية البروتين الحالية.ويشير البروفيسور في حديث صحفي، إلى أن عدد سكان العالم بحلول عام 2050 سيصل إلى 9 مليارات نسمة.ولتوفير الغذاء لهذا العدد الكبير من الناس سنحتاج إلى ضعف كمية […]

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