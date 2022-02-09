شرطة ميسان توضح حقيقة تعرض مدير البلدية لاطلاق نار

2022/02/09 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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خبر كاذب ..تنفي مديرية شرطة محافظة ميسان ، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده :(( تعرض مدير بلدية المحافظة الى اطلاق نار في احدى مناطق مدينة العمارة ))وتؤكد مديرية الشرطة ، أن لاصحة للخبر المتداول ، وانما حدوث مشاجرة بالأيدي أثناء عمل كوادر البلدية في "تبليط" احد الشوارع ، في حين تم التدخل وفض المشاجرة دون وقوع حادث يذكر .لذا تدعو المديرية ، الجميع الى توخي الدقة في نقل الأخبار وإعتماد مصادرها الرسمية .إعلام شرطة محافظة ميسان

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