بحرينية تضفي طابعًا عصريًا لأطباق تقليدية ستثير فضولك

2022/02/09 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطهي لم يكن مجرد هواية تمارسها في أوقات فراغها، بل شغف كبير تحمله البحرينية تاله بشمي لابتكار تجارب استثنائية، جعلتها تستحق جائزة أفضل طاهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورتها الأولى لعام 2022، بحسب منظمة 50 best.

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