عصر عدم الاستقرار القادم في أمريكا

2022/02/09 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.هاشم نعمة لماذا يمكن أن تصبح قريبا الأزمات الدستورية والعنف السياسي هي القاعدة عندما أدى جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس قبل عام، تنفس الكثير من الأميركيين الصعداء.وكان الرئيس دونالد ترامب قد حاول سرقة الانتخابات، لكنه فشل.وكان التمرد العنيف الذي حرض عليه في 6 يناير/كانون الثاني 2021 قد هز النظام الديمقراطي […]

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