شرطة ميسان تنفي خبر تعرض مدير بلدية المحافظة لاطلاق نار

2022/02/09 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن تعرض مدير بلدية المحافظة لاطلاق نار.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “تنفي مديرية شرطة محافظة ميسان ، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده ((تعرض مدير بلدية المحافظة الى اطلاق نار في احدى مناطق مدينة […]

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