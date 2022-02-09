“راتب شهيد” يفجر خلافا عائليا دمويا غرب الرمادي

2022/02/09 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل مدني وانتحار اخر جراء خلاف عائلي استخدم فيه سلاح رشاش غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “خلافا عائليا نشب بشأن معاملة تقاعدية لشهيد من قضاء حديثة غربي مدينة الرمادي، تطور الى استخدام سلاح الرشاش”.وأضاف، أن “احد افراد الاسرة قام بإطلاق النار على اخيه الصغير […]

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