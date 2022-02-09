شاهد عملية الاعتقال.. الأمن الوطني يعتقل تاجر مخدرات بحوزته (15) كغم من الكرستال في بغداد

2022/02/09 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم

الاربعاء، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته

(15) كغم من الكرستال في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "في جانب الكرخ اعتقل

الأمن الوطني تاجر مخدرات

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