2022/02/09 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء،

القبض على ارهابي حاول الدخول إلى

الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز شعبة استخبارات

الفرقة العاشرة تمكنت من احباط محا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين محكم يُطيح بإرهابي حاول التسلل إلى الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين محكم يُطيح بإرهابي حاول التسلل إلى الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).