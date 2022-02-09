2022/02/09 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الاربعاء، انتهاء الاجتماع الثالث بين

العراق وايران بشأن التحقيق باغتيال

نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي

المهندس وقائد فيلق القدس الايراني

قاسم سليماني.

وذكر إعلام

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