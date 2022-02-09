مقتل فلاح برصاص مسلحين مجهولين في ناحية ابي صيدا بديالى

2022/02/09 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل فلاح على ايدي مسلحين مجهولين في ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “فلاح قتل في هجوم مسلح نم قبل مجهولين داخل بساتين الوقف قرب ناحية ابي صيدا ٣٠كم شمال شرقي بعقوبة”.وأضاف ان “الاجهزة الامنية قامت بفتح تحقيق بالحادث”.

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