إنتهاء الجولة الثالثة لاجتماع اللجنة التحقيقية باغتيال المهندس وسليماني

2022/02/09 | 15:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إنتهاء الجولة الثالثة لاجتماع اللجنة التحقيقية باغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة المشتركة أنهت، اليوم، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك للجنة المشتركة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو …

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