الفتح يحمل الرئاسات الثلاث مسؤولية الإخفاقات الحاصلة في الملف الأمني

2022/02/09 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حمل عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية الإخفاقات الحكومية الحاصلة في الملف الأمني سواء في جنوب العراق آو شماله.وقال عبد الحسين لوكالة /المعلومة /، انه “من خلال أداء حكومة تصريف الإعمال التي يقودها مصطفى […]

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