2022/02/09 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها تبين أنه زرع لها بواسطة "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسمار في جمجمة حامل من أجل "الولد".. والسلطات تبحث عن "مشعوذ") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسمار في جمجمة حامل من أجل "الولد".. والسلطات تبحث عن "مشعوذ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).