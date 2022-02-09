الكاظمي يصدر توجيهات تخص عائلة القاضي الشهيد أحمد فيصل

2022/02/09 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات تخص عائلة القاضي الشهيد أحمد فيصل، فيما اشار الى ان دم الشهيد لن يذهب سدى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته".

وأشاد الكاظمي "بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة"، مشيرا الى ان "دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية".

وتعهّد الكاظمي بـ"الوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم".

ووجّه الجهات المعنية بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

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