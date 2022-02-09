العراق خسر 700 مليون دولار في 9 أشهر فقط جراء استيراد هذه المادة

2022/02/09 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، الاربعاء، أن العراق خسر 700 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب دعم مادة البنزين المحسن.وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه / المعلومة /، إن “خسارة العراق من استيراد البنزين المحسن وبيعه بسعر مدعوم بلغت للأشهر التسعة الأولى من السنة السابقة 2021 بحدود 700 مليون […]

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