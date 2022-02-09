يسمونه - الوطن-! - فلورنس غزلان

2022/02/09 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان في الأماكن المنكوبة يهبط الشتاء بمعاطف بيضاء على الأرض رمادية في السماء ، حزينة مرتجفة في القلوب ، هاجس المنكوب في بلدٍ تستمر نكبته ماينوف عن نصف قرن من الزمان البحث عن الدفء ، لا الشمس تحنو ولا الإنسان الذي يمسك بمصير حياته يملك شيئا من الإنسانية ، يريده مواطنا مبلولاً بالذل مغموساً بالطين جائعَ البطن لايفكر إلا بكيفيةٍ يمرُ فيها يومه بسلام وشبع ، إن مَرِض فله " الله " وإن أصابته بلية فهي" إرادة ......





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