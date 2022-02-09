سوريا ساحة للحروب الدولية بأدوات رخيصة

2022/02/09 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي المتابع لما يكتبه ويتحدث به الإعلام البدوي الوهابي والإعلام العالمي حول سوريا، يجد ان القوى الداعمة للإرهاب تحاول نشر الأكاذيب والتضليل بالقول أن من قتل واباد الشعب السوري هم ضحايا الإرهاب وليس الإرهاب التكفيري المدعوم خليجيا دينيا وماليا ومحمي من تحالف دولي ظاهره محاربة القوى الإرهابية التكفيرية، وخاصة اذا علمنا […]

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