الموسوي: مدرب الوطني سيتفرغ لمهمة تدريبه مع أسود الرافدين

2022/02/09 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن مدرب المنتخب الوطني سيتفرغ لمهمة تدريبه مع أسود الرافدين.وقال عضو الاتحاد، الناطق الرسمي أحمد الموسوي في المؤتمر الاسبوعي بحسب بيان لاتحاد الكرة تلقته “إيرث نيوز” إن “الاتحاد قررَ الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني”.وأوضحَ الموسوي أن “المدرب المحلي، الذي سيخلف […]

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