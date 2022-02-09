تشديد الاجراءات الامنية الخاصة بحماية القضاة في ذي قار

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية القضاة في ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مديرية شرطة حماية الشخصيات في ذي قار وجهت بتشديد الاجراءات الامنية الخاصة بحماية القضاة".

وأضاف ان "القيادات الأمنية في مديرية شرطة حماية الشخصيات في ذي قار، عقدت اجتماعات مع القضاة من أجل بحث الية توفير الحماية اللازمة لتمكينهم من اداء مهامهم، بعيداً عن أي ضغوطات او تهديدات، او عمليات اغتيال قد تطالهم".

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