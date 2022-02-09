إتحاد التجديف يوقع عقداً مع مدرب تونسي للاشراف على المنتخبات الوطنية

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وقّع الاتحاد العراقي المركزي للتجديف، اليوم الاربعاء، عقداً تدريبياً مع المدرب التونسي شكري بن ميلاد يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي, والاشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة.

وذكر اتحاد التجديف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي رحب بالمدرب التونسي آملاً له التوفيق بمهمته المقبلة مع رياضة التجديف العراقية".

ولفت حمودي الى ضرورة ان "يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له سبل الاقامة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة".

وأكّد أن "اللجنة الأولمبية تحرص على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين، العرب والأجانب، للمنتخبات العراقية، لكننا سنتابع ونراقب أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية"، واعداً "بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات التدريبية للمنتخبات الوطنية لجميع الاتحادات الرياضية".

وأشار الى ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات".

من جانبه شكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتجذيف عبد السلام خلف، رئيس اللجنة الأولمبية مبدياً إرتياحه في ان ترعى اللجنة الأولمبية هذ الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة التجديف في العراق لاسيما وان المدرب التونسي سيكون مديراً فنياً لجميع الفئات العمرية للمتقدمين والشباب والناشئين.

وبحسب البيان أعرب المدرب التونسي عن سعادته بعمله الجديد في العراق واعداً بتقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والاداء، في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة متمنياً له تأهيل لاعبين عراقيين الى الأولمبياد العالمي عن طريق النتائج والمنافسات لا عن طريق البطاقات المجانية الخضراء.

وكان المدرب شكري بن ميلاد قد تبوأ عديد المناصب من اهمها قيادة المعهد الرياضي في تونس وقيادته للمنتخب التونسي الاول بالتجذيف وعمل مسؤولا عن المدربين لعشرين عاما، كما عمل على تهيئة العديد من الرياضيين للدورات الاولمبية، وحصل على عدد من الاوسمة في الدورات الافريقية وحاصل على المركز الخامس عالميا مع احد الجذافين التونسيين، كما سبق له الاشراف على لاعبين من العراق ابرزهم الجذاف محمد رياض، وعمل أيضاً مع الاتحاد الدولي للعبة في تطوير المدربين.

هذا وقد حضر توقيع العقد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور إبراهيم البهادلي والأمين المالي للجنة الأولمبية السيد أحمد صبري ومدير القسم القانوني في اللجنة علي البدري ورئيس الاتحاد العراقي المركزي للتجذيف عبد السلام خلف.

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