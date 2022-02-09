الكاظمي يزور عائلة الشهيد القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

زار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي أشاد بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة". وأكد أن "دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم".

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