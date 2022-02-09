بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توافق على “غريب عسكر” مقرراً للمجلس

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، على النائب التركماني “غريب عسكر” مقرراً للمجلس.

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رئاسة البرلمان توافق على “غريب عسكر” مقرراً للمجلس أولاً على النور نيوز.

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